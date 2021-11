Cambio assessore in Giunta: Andrea Barresi prende il posto di Alessandro Porto

E' arrivata l'ufficialità della notizia anticipata stamattina dal nostro giornale relativa all'avvicendamento nella giunta Pogliese. Si tratta del primo a quasi tre anni e mezzo dall'insediamento dell'esecutivo comunale. Il sindaco Salvo Pogliese ha nominato Andrea Barresi assessore, al posto di Alessandro Porto. Il capo dell’amministrazione nell’annunciare che nei prossimi giorni gli assegnerà le deleghe, ha ringraziato Alessandro Porto per l’impegno profuso. Andrea Barresi, 38 anni, avvocato civilista, al suo terzo mandato di consigliere comunale, il più votato alle ultime elezioni amministrative di Catania con oltre 1900 preferenze, ha annunciato che lascerà lo scranno nell’assemblea cittadina per assumere in esclusiva quello di assessore. Al consiglio comunale gli subentrerà Sonia Agata Sofia, medico dell'azienda ospedaliera Cannizzaro, prima dei non eletti nella lista “In campo con Pogliese”.