Campagna "Speed": dal 21 al 27 marzo la polizia stradale contro l'eccesso di velocità

La polizia stradale di Catania ha predisposto per la settimana prossima mirati servizi rivolti al controllo del superamento dei limiti di velocità sia sulla viabilità autostradale, sia sulle principali arterie di comunicazioni in ambito provinciale.

L’iniziativa rientra nell’ambito della campagna europea congiunta denominata “Speed”, in programma dal 21 al 27 marzo 2022 da Roadpol european roads policing network, una rete di cooperazione tra le polizie stradali nata sotto l’egida dell’Unione Europea, con l’obiettivo di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali, in adesione al piano d’azione europeo 2021-2030, e di contribuire al cambiamento delle abitudini negative degli automobilisti che determinano le azioni più pericolose per la sicurezza stradale.

La sicurezza stradale è, infatti, uno dei maggiori problemi che i paesi europei devono affrontare, sia per le dirette implicazioni sulla salute dei cittadini, sia anche per le ingenti spese che lo Stato deve affrontare per le cure mediche, chirurgiche e riabilitative derivanti. Obiettivo ultimo è quello di elevare gli standard di sicurezza stradale, armonizzando le attività di prevenzione, di informazione e di controllo, anche attraverso campagne di comunicazione e operazioni congiunte i cui risultati vengono monitorati dal gruppo operativo Roadpol.

Lo scopo della campagna “Speed” è di contrastare efficacemente, su tutte le arterie europee di grande viabilità, le violazioni in materia di superamento dei limiti di velocità da parte degli utenti della strada, in particolare dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di persone o cose, affinché si sviluppi la coscienza e la consapevolezza che nello stesso momento tutte le forze di polizia stradale dell’Unione Europea, stanno operando con le medesime modalità, con strumenti omogenei e con un obiettivo comune.

Dal 21 al 27 marzo, chiunque si metterà alla guida sulle direttrici europee sarà pertanto conscio che, in ogni Paese che attraverserà, potrà essere sottoposto al controllo; in particolare il 24 marzo, si svolgerà, nell’arco delle 24 ore, la “Speed Marathon” una giornata dedicata a una specifica ed intensa attività di prevenzione e repressione del superamento dei limiti di velocità.