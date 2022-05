Campidoglio, RomeCup: premiati due team dell'Archimede

Si è svolta in Campidoglio la cerimonia di premiazione della quindicesima edizione della RomeCup, evento promosso dalla Fondazione Mondo Digitale per valorizzare la robotica come convergenza di più tecnologie innovative e orientare i giovani verso le prossime sfide professionali per uno sviluppo sostenibile. Due team dell'It Archimede di Catania si sono classificati tra i campioni italiani di robotica.

Hanno consegnato i premi Riccardo Corbucci come delegato del sindaco Roberto Gualtieri, e Renato Brunetti, presidente della Fondazione Mondo Digitale e di Unidata. Le squadre vincitrici delle selezioni nazionali accedono a RoboCup Junior, i mondiali di robotica in programma nel mese di luglio a Bangkok in Thailandia. I secondi e i terzi classificati del Soccer e i secondi classificati del Cospace Rescue partecipano agli europei di giugno in Portogallo