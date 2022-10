Precipita un Canadair alle porte di Linguaglossa

Un Canadair della Protezione Civile è precipitato questo pomeriggio in territorio di Linguaglossa. In base alle prime notizie, ancora da confermare, il pilota è deceduto e pare ci sia anche una seconda vittima. L'aereo era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un incendio scoppiato ieri. Questa mattina le fiamme avevano ripreso vita e si era reso necessario un intervento dall'alto per evitare che potessero ulteriormente propagarsi verso valle. L'incidente è avvenuto a poca distanza dal centro abitato etneo.

La drammatica sequenza immortalata dal fotografo Massimo Lo Giudice

"Ieri sera era attivo un incendio in zona Pomiere, visibile dal paese di Linguaglossa, su un costone dei Perloritani. Oggi - spiega il fotografo Massimo Lo Giudice, testimone oculare dell'incidente aereo - stavo facendo delle foto proprio al Canadair dalla mia terrazza. Ho notato che l'aereo era molto basso, faceva dei giri abbassandosi per spegnere il rogo. L'ultimo scatto è datato alle 15 e 38: si vede quasi mezzo aereo dietro la collina. Dopo circa 30 secondi si è sentito uno scoppio sordo con una densa nube di fumo. Poco dopo si è attivata la macchina dei soccorsi. In questo momento vedo un elicottero dei vigili del fuoco, un secondo canadair ed un altro elicottero giallo, che presumo sia della protezione civile".