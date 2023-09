Ladro canadese scippa una borsa, due agenti liberi dal servizio lo inseguono e lo arrestano

Dall'America del nord a Catania per commettere uno scippo. Un 33enne canadese è stato colto sul fatto da due poliziotti della questura etnea fuori dal loro orario di lavoro, uno in forza all’ufficio immigrazione e l’altro all’ufficio servizi, che sono stati attirati dalle urla di una donna in corso delle Province. Dopo essere corsi in aiuto della vittima, che ha descritto l’accaduto e le fattezze del ladro, gli agenti si sono messi all’inseguimento dell’uomo che stava fuggendo lungo via Sassari con la borsa della poveretta. Dopo un iniziale corsa a piedi, uno dei due poliziotti è tornato indietro a prendere la propria vettura per raggiungere l’incrocio con la via Vincenzo Giuffrida dove, ha sbarrato la strada al 33enne, bloccandolo definitivamente insieme al collega giunto subito dopo. Grazie all’aiuto di una volante, fatta arrivare sul posto dalla sala operativa, l’uomo è stato condotto in questura e, dopo i rilievi foto-dattiloscopici, è stato posto ai domiciliari come disposto dal pm di turno. La borsa rubata è stata recuperata e consegnata alla signora.