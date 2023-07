Cani azzannano un uomo all'interno del porto: una denuncia

La rappresentante legale di un cantiere nautico a Catania è stata denunciata dalla polizia perché ritenuta responsabile dei reati di lesioni personali colpose. Tutto nasce da una querela sporta il 26 giugno scorso da un dipendente di una ditta che si occupa della movimentazione dei containers all'interno del Porto commerciale di Catania. Secondo la denuncia, il dipendente è stato vittima di un'aggressione da parte di tre cani all'interno del sedime portuale.

Il dipendente ha riferito di aver terminato il suo turno di lavoro e di essersi incamminato a piedi lungo la strada interna che costeggia i cantieri navali. A un certo punto, ha notato tre cani di taglia medio-grande uscire repentinamente da uno dei cantieri e dirigersi verso di lui. I cani lo hanno poi azzannato, facendolo cadere a terra. Nonostante le ferite, il dipendente è riuscito a rialzarsi e a salire su un muretto di recinzione per evitare ulteriori aggressioni.

Dopo l'aggressione, il dipendente è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi, dove ha ricevuto cure mediche. Gli è stata diagnosticata una frattura al polso sinistro e gli è stata concessa una prognosi di 28 giorni.

Per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, sono state acquisite le immagini del sistema di video-sorveglianza dell'area interessata. L'analisi delle registrazioni ha permesso di osservare tutte le fasi salienti dell'aggressione. Durante le indagini, è stato rintracciato e interrogato un cittadino senegalese che era presente durante l'aggressione e che è intervenuto in difesa dell'uomo aggredito, confermando la versione dei fatti.

Dalle indagini è emerso che i tre cani appartenevano al cantiere nautico in questione. Di conseguenza, la rappresentante legale del cantiere è stata identificata e deferita alle autorità competenti per i reati di lesioni personali colpose. La polizia ha immediatamente informato la Direzione dell'Asp Veterinaria - Servizio Igiene Urbana di Catania dell'incidente, al fine di avviare la sorveglianza sanitaria e adottare eventuali sanzioni appropriate.