Sanità, confermati due “Bollini Rosa” per l'ospedale Cannizzaro

L’Azienda ospedaliera Cannizzaro conferma per il biennio 2024-2025 i due “Bollini Rosa” già assegnati dall'Osservatorio Nazionale sulla salute della donna (Onda) Il riconoscimento è stato consegnato ieri al Ministero della Salute a Salvatore Giuffrida, commissario straordinario dell’azienda, e a Paolo Scollo, direttore del dipartimento materno-infantile, nell’ambito della cerimonia organizzata dalla Fondazione Onda

L’Ospedale Cannizzaro ha aderito al network “bollini rosa” proponendo i servizi attivati in numerose specialità: dalla Ginecologia e Ostetricia (con particolare riferimento alla Medicina della Riproduzione e alla Ginecologia oncologica) fino alla Senologia, dalla Cardiologia all'Urologia, dalla Reumatologia alla Pneumologia e alla Diabetologia. Tutte le unità operative valutate da ONDA sono state riconosciute in grado di offrire validi percorsi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali malattie delle donne, ma anche delle malattie che riguardano trasversalmente uomini e donne in ottica di genere.

Come ha sottolineato Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda, gli ospedali premiati «costituiscono una rete di scambio di esperienze e di prassi virtuose, un canale di divulgazione scientifica per promuovere l’aggiornamento dei medici e degli operatori sanitari. Allo stesso tempo gli ospedali con il Bollino Rosa rappresentano per la popolazione, l’opportunità di poter scegliere il luogo di cura più idoneo alle proprie necessità, nonché di fruire di servizi gratuiti in occasione di giornate dedicate a specifiche patologie, con l’obbiettivo di sensibilizzare e avvicinare a diagnosi e cure appropriate».

Sul sito www.bollinirosa.it è possibile consultare le schede degli ospedali premiati, suddivisi per regione, con l’elenco dei servizi valutati.