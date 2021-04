Via al cantiere di lavoro presso il parco Borsellino di Gravina

Con questo intervento verrà sistemata l'area parcheggio con pavimentazione autobloccante e sarà realizzata una delimitazione in muratura per inibire l'ingresso delle automobili nelle aree interne

Dopo l'avvio dei cantieri lavoro per la riqualificazione dei parchi comunali di Fasano e San Paolo di Gravina, è la volta del Parco Borsellino: sono iniziate oggi le attività della squadra che opererà nel principale parco cittadino. A darne notizia sono stati il sindaco Massimiliano Giammusso e il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Rosario Condorelli, presenti stamattina a dare il buon lavoro ai 7 allievi, al tutor operatore qualificato e al direttore dei lavori. "Con la seconda squadra al lavoro verrà sistemata l'area parcheggio con pavimentazione autobloccante e sarà realizzata una delimitazione in muratura per inibire l'ingresso delle automobili nelle aree interne, destinate alla libera fruizione dei cittadini. Negli ultimi mesi tantissimi nostri concittadini stanno tornando a vivere quotidianamente le bellezze della nostra villa comunale, ripagandoci degli sforzi per tenerla più pulita e decorosa".

Gli ha fatto eco il vicesindaco Rosario Condorelli. "L'attenzione verso gli spazi pubblici, la loro manutenzione e il loro continuo miglioramento, sono tra le priorità della nostra amministrazione. Anche le attività di questo cantiere dureranno poco più di 4 mesi. Desidero ringraziare l'8 Servizio, in particolare il responsabile, ingegner Marco Scalirò e il geometra Luigi Piccione che ha curato il procedimento".