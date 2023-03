Al via i cantieri della Catania-Ragusa, Schifani: "È una bella notizia"

Partiranno a giorni i primi cantieri per la costruzione della strada Catania-Ragusa. Nella sede catanese dell'Anas sono stati consegnati, alle imprese aggiudicatarie, i lavori dei quattro lotti in cui l'itinerario è stato suddiviso. L'opera prevede un investimento complessivo pari a 1 miliardo e 434 milioni di euro, importo che include il piano di monitoraggio ambientale in corso d'opera, gli oneri relativi alla sicurezza e quelli relativi al protocollo di legalità. "L'avvio dei lavori è una bella notizia", ha sottolineato in una nota il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. "Si tratta - ha spiegato Schifani - di un'infrastruttura strategica, attesa da decenni, per favorire lo sviluppo della nostra economia, soprattutto in un'area produttiva ad alta vocazione agricola, e per agevolare il diritto alla mobilità dei siciliani. Una rete viaria completa ed efficiente è una delle priorità del mio governo". Il finanziamento dei quattro lotti arriva dal Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, da risorse di Anas e, limitatamente al lotto 2, anche in parte da fondi della Regione Siciliana Poc 2014-2020. L'appalto è stato aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, assegnando un massimo di 20 punti alla componente prezzo e un massimo di 80 punti alla componente qualitativa. L'avvio delle prime attività di cantierizzazione: recinzione delle aree, costruzione delle baracche di cantiere, avrà luogo già a partire dai prossimi giorni per tutti e quattro i lotti.