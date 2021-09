Carabiniere ferito durante sparatoria, Gip convalida l'arresto del 69enne: ricostruito il movente

Rimane in carcere Camillo Leocata, il 69enne che tre giorni fa ha ferito con un colpo di pistola il vice brigadiere dei carabinieri Sebastiano Giovanni Grasso, di 43 anni, intervenuto per sedare una lite davanti alla chiesa di Santa Maria degli Ammalati durante una prima comunione

Rimane in carcere Camillo Leocata, il 69enne che tre giorni fa ha ferito con un colpo di pistola il vice brigadiere dei carabinieri Sebastiano Giovanni Grasso, di 43 anni, intervenuto per sedare una lite davanti alla chiesa di Santa Maria degli Ammalati. Lo ha deciso il Gip di Catania, Andrea Filippo Castronuovo, che ha convalidato il suo arresto per tentativo di omicidio e porto illegale di arma da fuoco ed emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Nel provvedimento, che accoglie integralmente le richieste dalla Procura, il Gip ricostruisce la dinamica della sparatoria che rischia di procurare una paralisi al sottufficiale dei carabinieri. Il movente della rissa è legato all'assegnazione dei posti in chiesa per la prima comunione anche del nipote dell'arrestato, i cui genitori sono separati.

Leocata ha sostenuto di essersi allontanato dalla chiesa durante la funzione per andare a casa a prendere la pistola "dopo avere percepito le minacce rivolte al figlio dai parenti dell'ex moglie" e che, durante una colluttazione, ha sparato contro una persona che "non ho ben capito che stesse facendo, se colpendo o no mio figlio", si legge nel provvediemnto. Poi l'uomo è rimasto con la pistola in mano "nonostante i carabinieri gli avessero intimato più volte di metterla giù, il tutto fino all'intervento di suo figlio che, con un gesto repentino, gliela sfila dalle mani". Per il Gip la misura "idonea e proporzionata ai fatti" è "l'ordinanza di custodia cautelare in carcere".