Acireale, crack e cocaina in casa: arrestato giovane pusher

I carabinieri di Acireale hanno arrestato un pregiudicato 29enne per detenzione e spaccio di droga. I militari dell'Arma hanno notato, nelle vicinanze di via Jacopone da Todi, un 25enne, che si aggirava in quella zona con fare sospetto.

I carabinieri hanno fermato e controllato il giovane, rinvenendo una dose di crack occultata tra gli indumenti. Gli accertamenti condotti hanno poi permesso di identificare il pusher da cui il giovane aveva appena acquistato il crack e, pertanto, i carabinieri hanno esteso la perquisizione all’abitazione di quest’ultimo.

Qui, dopo un’accurata ricerca, i militari hanno trovato 100 dosi di cocaina e 39 di crack nascoste nel bagno, per un totale complessivo di 40 grammi di sostanze stupefacenti, nonché il materiale di confezionamento della droga da vendere al dettaglio, un bilancino di precisione e 125 euro verosimile proventi dell’attività di spaccio. Espletate le formalità di rito, l’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto nel carcere di piazza Lanza a Catania.