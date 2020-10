Dentro il vano del contatore nascondeva droga e munizioni

I carabinieri della stazione di Giarre, con il supporto dei colleghi del nucleo cinofili di Nicolosi, hanno arrestato il 49enne Angelo Treffiletti, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti e munizioni. Il pusher era finito nel mirino dei carabinieri che hanno effettuato una perquisizione nell'abitazione dell'uomo con il cane antidroga. Così Treffiletti, visto il cane, ha mostrato ritrosia alle richieste dei militari e addirittura ha cercato di ostacolarli fisicamente mostrando un nervosismo eccessivo, ciò pur in considerazione del ritrovamento di 7 grammi di marijuana ed 1 di hashish effettuato nella cucina. Poi alla richiesta dei carabinieri di ispezionare il garage e la cantina, ha tentato

maldestramente di nascondere alla vista dei militari, tra le altre, una chiave esagonale per l’apertura dello sportello dei vani gas e luce. Così i militari hanno aperto il vano posto all’ingresso del condominio che conteneva il contatore del gas della sua abitazione all’interno del quale è stato trovato 1 chilogrammo circa di marijuana suddiviso in più sacchetti di cellophane, un ulteriore involucro con circa 10 grammi di cocaina, nonché 4 cartucce calibro 22.

La ricerca all’interno della cantina, inoltre, ha portato al ritrovamento di un bilancino di precisione e di un grosso quantitativo di bustine in plastica del tutto identiche a quelle utilizzate per contenere la marijuana già rinvenuta nel vano del contatore gas. L’arrestato, espletate le formalità di rito, si trova nel carcere di Enna.