San Cristoforo, coca e armi nascoste nel pozzo: arrestato un pregiudicato 65enne

I Carabinieri hanno arrestato un pregiudicato catanese di 65 anni, per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti e detenzione di armi clandestine. Un'attività informativa aveva indirizzato i militari verso il 65enne, descritto come persona che avrebbe potuto detenere armi. Per questo motivo i militari, dopo aver circoscritto la zona di via Piombai, nel quartiere San Cristoforo, hanno perquisito l’abitazione dell’uomo senza trovare nulla. La successiva ispezione di un magazzino adiacente alla casa del pregiudicato, ha rivelato la presenza di un pozzo artesiano profondo 19 metri.

Per ispezionarlo a fondo i carabinieri hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco di Catania che si sono calati nel pozzo con un sistema di corde.

La ricerca ha dato ben presto i suoi frutti perché a circa due metri di profondità è stato rinvenuto un sacchetto di plastica contenente una pietra di cocaina del peso di 110 grammi, mentre, quasi a pelo d’acqua, è stata trovata un’altra busta di plastica con tre pistole semiautomatiche, di cui una con colpo in canna ed 8 cartucce nel caricatore, tutte con matricola abrasa in profondità.

A casa dell'uomo militari hanno rinvenuto anche una macchina per sottovuoto, verosimilmente utilizzata per il confezionamento della droga. Le armi e la cocaina, sono state sequestrate e saranno inviate al Ris di Messina per i necessari esami di laboratorio e per verificarne l’utilizzo in occasione di episodi delittuosi. Il 65enne è stato arrestato e si trova adesso in carcere.