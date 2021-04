Controlli anti Covid dei carabinieri: sanzionati in 6

I carabinieri della compagnia di Acireale, coadiuvati dai colleghi del 12esimo Reggimento “Sicilia”, hanno svolto un servizio a largo raggio nel territorio dei comuni di Aci Castello ed Acireale. Nel corso del servizio sono state controllate 72 persone delle quali 6 sanzionate per la violazione del coprifuoco o per aver creato un assembramento, mentre un esercente è stato sanzionato con la conseguente chiusura temporanea per 5 giorni, per non aver dilazionato l’ingresso dei clienti nella propria struttura commerciale nonché per averne consentito la permanenza al suo interno oltre il necessario. Il servizio ha riguardato anche la verifica della regolarità nell’osservanza delle prescrizioni imposte a 6 persone detenute agli arresti domiciliari nonché al controllo stradale su 30 veicoli che ha portato alla contestazione di 7 sanzioni per circolazione senza copertura assicurativa, mancato uso del casco e delle cinture di sicurezza.