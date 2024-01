I carabinieri incontrano gli alunni dell'istituto Parini

Prosegue la campagna dell’Arma per diffondere la cultura della legalità tra giovani e giovanissimi, come parte integrante della "strategia di prevenzione" attuata a livello nazionale. Un progetto, quello degli incontri con i ragazzi, in cui i più giovani hanno la possibilità di confrontarsi direttamente con i carabinieri, parlando di tematiche d’attualità per contribuire a sviluppare in loro una coscienza civica. L’iniziativa ha interessato, questa volta, gli alunni delle classi quarte elementari dell'istituto Parini di Catania che hanno incontrato i carabinieri della Compagnia di Piazza Dante e quelli della Stazione di Ognina. L'evento si è tenuto presso l'auditorium della scuola, dove il tenente Matteo Colagrossi e il luogotenente C.S. Salvatore Lanzino, comandante della stazione di Catania Ognina, sono stati impegnati in un vivace e costruttivo dialogo con i giovani studenti. I temi affrontati durante l'incontro hanno spaziato dall’educazione e al rispetto per il prossimo anche in relazione all’utilizzo dei social, fino al delicato argomento del bullismo.

Questi incontri mirano infatti a sensibilizzare i più giovani su temi di grande attualità e importanza, in un'età in cui la formazione del senso civico e del rispetto delle regole gioca un ruolo cruciale. Le domande che gli alunni hanno rivolto ai carabinieri hanno evidenziato un interesse sincero e una consapevolezza sorprendente riguardo alle questioni trattate, sottolineando l'importanza di tali iniziative educative e offrendo ai militari l'opportunità di condividere esperienze e consigli pratici, rafforzando il legame tra i giovani cittadini e le forze dell'ordine. L’incontro è stato suggellato da una foto di gruppo, che rappresenta non solo un ricordo di un giorno speciale, ma anche un segno tangibile dell'impegno dei carabinieri verso le nuove generazioni.