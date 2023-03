Ramacca, scappano a bordo di una Fiat Multilpla rubata: acciuffati da carabinieri dopo inseguimento da film

I carabinieri di Palagonia, hanno arrestato dopo un inseguimento in stile film "poliziottesco" anni 70' un pregiudicato catanese fuggito a folle velocità su una Fiat Multipla. I militari, intorno alle 2 di notte, hanno intercettato la Multipla sulla statale 417 mentre sfrecciava, ben oltre il limite di velocità, in direzione Catania con tre persone accomodate sul sedile anteriore. I Carabinieri, per effettuare un controllo degli occupanti, hanno invertito a lampeggianti accesi la loro marcia segnalando al conducente di accostare a margine della carreggiata, invito totalmente disatteso e preludio a un inseguimento ad alta velocità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo qualche minuto di corsa, la gazzella dei carabinieri è riuscita a raggiungere i fuggitivi che abbandonata la Multipla hanno tentato di proseguire la fuga dandosela a gambe nella notte. Il tentativo di fuga è stato in parte reso vano dal guizzo di uno dei militari che si è posto al loro inseguimento riuscendo a bloccare uno solo degli occupanti dell'auto, poi risultata rubata, mentre i suoi complici, che indossavano guanti e avevano il volto celato da passamontagna, sono riusciti nel buio a far perdere le loro tracce. Il controllo della Fiat Multipla, ha consentito di accertare che l’autovettura era stata poco prima rubata a Catania nel quartiere di Librino. All’interno del veicolo i militari hanno rinvenuto tutto l’occorrente per la realizzazione di furti e, in particolare, una smerigliatrice a batteria, 10 dischi per il taglio di metallo, vari attrezzi per lo scasso e un cappellino con visiera per poter in tal modo oscurare il volto a eventuali telecamere di sorveglianza. Per il 22enne è scattato l'arresto immediato