Alimenti non tracciati e un laboratorio "abusivo": multate due attività

Nel corso di un'operazione condotta a Castiglione di Sicilia, i carabinieri del Nas e della compagnia di Randazzo hanno effettuato ispezioni presso diverse attività commerciali nel centro della città. Durante questi controlli, è emerso due di queste attività, le cui generalità non sono state fornite dai carabinieri, non rispettavano le normative vigenti, mettendo a rischio la salute pubblica.

In un ristorante locale, i militari dell'Arma, all'interno di un congelatore a pozzetto, hanno rinvenuto carne e pesce sprovvisti di etichetta e dei documenti di trasporto necessari per attestarne la tracciabilità. Questi alimenti sono stati immediatamente sequestrati e distrutti alla presenza dei titolari del locale commerciale. Inoltre, i titolari del ristorante sono stati sanzionati con una multa di 1.500 euro.

In un bar gestito da un 49enne del luogo, i carabinieri hanno scoperto un vero e proprio laboratorio per la produzione di prodotti dolciari "abusivo", in quanto il proprietario non aveva ottenuto alcuna autorizzazione sanitaria per questa attività. Anche in questo caso, il commerciante è stato sanzionato con una multa dell'importo di 1.000 euro e gli è stato intimato di cessare immediatamente la produzione dei dolci nei locali.