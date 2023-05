Giustizia, a Catania "Play For Future": un'alternativa al carcere per i minori

Catania con Palermo, Napoli e Bari, è una delle sedi di scelte da ministero della Giustizia, insieme agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) per selezionare 60 giovani tra i 16 e i 22 anni impegnati per due stagioni in un iter di riabilitazione sociale alternativo al carcere.

Grazie all'iniziativa, denominata "Play For Future" e organizzata in collaborazione tra il ministero della GiustiziaFondazione Milan e Fondazione Cdp, ai giovani detenuti sarà offerta la possibilità di incamminarsi fino a giugno 2024 su un duplice percorso: quello di educazione sportiva permetterà loro di confrontarsi con i propri coetanei, gestire insieme gli spazi di gioco, imparare valori come il rispetto dell'altro, la condivisione, l'altruismo e il lavoro di squadra.

Tutte le attività saranno coordinate da un team di tecnici sportivi specializzati, così da assicurare un adeguato coinvolgimento dei ragazzi sia nell'attività sportiva che in quella di socializzazione e conoscenza reciproca. Contestualmente, il progetto prevede anche l'avvio di un percorso di orientamento lavorativo, nell'ambito del quale ogni partecipante sarà seguito personalmente per redigere un bilancio delle proprie competenze e avviare un iter di accompagnamento all'inclusione lavorativa.

Verranno coinvolte le aziende, i centri sportivi e le società dilettantistiche del territorio, saranno organizzati corsi di aiuto allenatore e a seguito della fase di orientamento, nel 2024 due beneficiari per presidio saranno inseriti in un percorso di stage presso le associazioni e società sportive locali, per una prima esperienza di inserimento lavorativo, con l'erogazione di "borse di lavoro" che possano garantire un primo supporto economico ai giovani.