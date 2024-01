Ai domiciliari per spaccio di droga ricevevano pregiudicati in casa, carcere per due fratelli 33enni

La procura generale della Repubblica, ha chiesto e ottenuto la custodia cautelare in carcere per due spacciatori paternesi. Si tratta di due gemelli di 34 anni già indagati per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, già sottoposti agli arresti domiciliari.

I carabinieri della compagnia di Paternò, nel corso degli assidui controlli effettuati alle persone sottoposte agli arresti domiciliari, avevano accertato come presso l’abitazione dei due indagati, vi fosse la presenza di pregiudicati, che andavano appunto a trovare i due fratelli, nonostante i divieti imposti. Durante le attività ispettive, erano stati infatti identificati all’interno dell’appartamenti, pregiudicati per rapina e detenzione di sostanze stupefacenti. Durante un controllo dei militari, uno dei fratelli sottoposti ai domiciliari, si era disfatto di un borsello con dentro 7 dosi di marijuana. IL borsello, maldestramente lanciato è stato poi subito recuperato. Noncuranti delle prescrizioni imposte, gli indagati avevano quindi continuato a ricevere pregiudicati, violando in questo modo le misure a cui erano sottoposti. In occasione dell’ultimo controllo, erano anche state fornite ai militari giustificazioni piuttosto fantasiose, come quella di aver ospitato un conoscente per un tè pomeridiano.

L’attività svolta dai militari è stata compendiata all’autorità giudiziaria che, a fronte delle molteplici violazioni commesse dai due fratelli, ha emesso il provvedimento di aggravamento in argomento. I carabinieri di Paternò hanno eseguito la misura associando i due al carcere catanese di piazza Lanza.