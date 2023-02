Carnevale di Misterbianco, annullato il concerto dei The Kolors

Il concerto della band The Kolors, previsto per domani stasera a Misterbianco in occasione del Carnevale dei Costumi più belli di Sicilia è stato annullato. A renderlo noto l’Amministrazione comunale, dopo la comunicazione della società “Puntoeacapo” che organizzava l’evento. L’annullamento della serata si è reso necessario è inevitabile a causa del sopravvenire di una sindrome parainfluenzale che ha interessato il cantante della band Antonio “Stash” Fiordispino.

Nel dare appuntamento per le giornate clou di sabato 18, domenica 19 e martedì 21 febbraio del Carnevale di Misterbianco, l’Amministrazione comunale preannuncia di voler reinvestire le somme liberate dall’annullamento del concerto in un futuro evento artistico con l’obiettivo di rafforzare l’offerta culturale e turistica della città.