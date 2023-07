Caro voli, Schifani: "Scenario scandaloso, mi auguro arrivi la sanzione dell'antitrust"

Già a dicembre dello scorso anno in presenza di questo scenario avevo denunciato all'Antitrust il duopolio, il cartello che si era determinato tra Ita e Ryanair. Abbiamo ripetuto la denuncia a Pasqua e ancora attendiamo la risposta dell'Antitrust. Ora in estate lo scenario si ripete. In questa battaglia non mi sento solo, con me ci sono i siciliani e tutti gli italiani che vogliono raggiungere la mia regione". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, intervenuto a 'Diario del giorno' su Retequattro, parlando del caro voli e ricordando come "a gennaio e febbraio ho lavorato in silenzio per aumentare la concorrenza e indurre un terzo vettore privato a intervenire sulle tratte Palermo-Roma e Catania-Milano applicando tariffe di 70-80 euro andata e ritorno".

"Quando si amplia la concorrenza ne beneficia il cittadino. Se altri vettori dovessero intervenire aiuterebbero il livellamento dei prezzi", ha aggiunto il governatore, sottolineando che "i monopoli e i duopoli vanno combattuti". E l'intervento del Governo Meloni? "Ben venga ma mi sembra un pochino tardivo". Cosa si augura? "Che arrivi la sanzione dell'Antitrust, l'organo istituzionalmente competente a vigilare su questa anomalia di mercato. Applicare le sanzioni come deterrente. Temo, però, che ormai sia un po' tardi per evitare questo scenario scandaloso e inaccettabile. Stiamo assistendo alla deflagrazione del sistema"