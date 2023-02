La "Casa del Popolo Colapesce" compie tre anni

Lo scorso 14 febbraio del 2020, i ragazzi che avevano riaperto, ripulito e riqualificato il 17 gennaio del 2018 l'ex HardRock di via Cristoforo Colombo 10, facendone un centro di aggregazione sociale, hanno affittato in via Garibaldi 106 una piccola sede, dando vita alla "Casa del Popolo Colapesce". "Quando il 4 giugno del 2019 siamo stati sgomberati dall'ex HardRock - dichiarano i membri del centro di aggregazione - eravamo molto tristi: con il pieno consenso e la gioia dell'amministrazione Pogliese, veniva interrotta l'unica esperienza sociale, utile e significativa presente nella zona della Pescheria - Angeli Custodi. Con quello sgombero veniva messo il punto a decine di attività sociali gratuite: dal teatro per bambini al doposcuola, dalla ciclofficina agli sportelli per il diritto all'abitare, per i lavoratori, quelli di consulto medico, tutti i concerti e le attività culturali. Adesso quel posto, a distanza di quattro anni, è nuovamente abbandonato. Non ci siamo abbattuti però, ed ecco che abbiamo aperto una sede, poco prima dell'esplosione della pandemia, in cui riproponevamo le stesse attività sociali per la città. Ancora oggi abbiamo attivi il doposcuola per bambini, lo sportello per i lavoratori, lo sportello psicologico, il banco alimentare. Attività utili alla città, che provano a dare un segnale di sostegno, di resistenza e di lotta, a tutte quelle persone che sono fagocitate dall'attuale crisi sociale". Sabato scorso, alle ore 19, si è svolta un'assemblea pubblica per raccogliere nuove proposte e portare avanti progetti utili per il nostro territorio, con una cena sociale di autofinanziamento.