Sanità, arriva la firma del contratto per trecento operatori dell' Asp

Sono 300 gli operatori che dal prossimo 1 marzo saranno immessi in servizio all’Azienda sanitaria provinciale. Per 201 di loro la firma del contratto a tempo indeterminato è arrivata al termine delle procedure di stabilizzazione previste nel cosiddetto decreto milleproroghe del 2023, con la maturazione di 18 mesi di anzianità di servizio di cui 6 mesi svolti durante il periodo dell'emergenza Covid-19.

Novantanove sono stati assunti dai concorsi di bacino Sicilia orientale per infermieri e operatori socio sanitari, con l’Asp di Catania azienda capofila. «Sono contento che nei primi giorni del mio mandato possa gioire di queste assunzioni e di queste stabilizzazioni - ha detto il manager Giuseppe Laganga Senzio, rivolgendo il saluto di benvenuto ai neo assunti -. Voglio ringraziare gli uffici per il lavoro svolto. Immettiamo nuova linfa nell’organizzazione e valorizziamo le esperienze maturate in un’ottica di miglioramento continuo dei servizi». Presenti alla firma dei contratti, il direttore delle risorse umane, Santo Messina; il dirigente responsabile della gestione personale dipendente, Giuseppe Longo e la dirigente responsabile dell'acquisizione personale dipendente, Fabrizia Tiralongo.

L’1 aprile saranno, inoltre, immessi in servizio nell’Azienda sanitaria etnea ulteriori 74 operatori del ruolo tecnico e professionale, anch’essi impegnati durante il periodo pandemico, che fanno salire a circa 600, gli operatori stabilizzati, fra personale dirigenziale e del comparto, che sono stati impegnati nella fase di emergenza Covid.