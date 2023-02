Consiglio comunale, il debutto del question time: consiglieri a confronto con i dirigenti

Alla prima del question time in Consiglio comunale c'è aria da ultimo giorno di scuola. Le elezioni, sempre più vicine, non fermano l'attività del civico consesso ma le interrogazioni per il debutto della procedura a tempo dedicata alle interrogazioni a risposta immediata sono datate, mesi o anni fa, e alle risposte, precise ed esaustive, dei dirigenti manca fatalmente il mordente della posizione politica.

Tra le novità da segnalare c'è l'indicazione chiara da parte del comandante dei Vigili Urbani Stefano Sorbino, di porre fine alla sosta selvaggia in via Crociferi con un sistema di telecamere. L'indicazione di Sorbino arriva in risposta all'interrogazione del consigliere Alessandro Campisi. Il quesito è del 21 febbraio dell'anno scorso e della soluzione, caldeggiata dal comandante Sorbino, se ne occuperà probabilmente la prossima amministrazione comunale, la stessa che sarà in carica quando il Tar deciderà sulla questione delle costruzioni all'interno della Timpa di Leucatia. Una vicenda, quest'ultima, di presunti abusi edilizi sollevata dal consigliere comunale Graziano Bonaccorsi nel 2021 e su cui lo stesso ha presentato interrogazione più di un anno fa.

Il question time di oggi è stato preceduto, ieri sera, da una seduta del civico consesso nel corso della quale sono state approvate, all'unanimità dei 21 consiglieri presenti, le Linee guida generali sulle Pari Opportunità per il Comune di Catania. La delibera, proposta dalla VIII Commissione consiliare Pari Opportunità, è stata introdotta dal consigliere Bruno Brucchieri, che ha spiegato come il documento sia stato messo a punto grazie a un articolato lavoro della commissione presieduta sino a poco tempo fa da Sebastiano Anastasi.

“Queste linee guida finali– ha affermato Anastasi – sono state precedute da mozioni e ordini del giorno proposti dalla commissione e approvati dal consiglio, e divenuti parte integrante del documento. E' stato fatto un lavoro impegnativo a partire dal protocollo di Istanbul, e credo che possiamo affermare che il Comune di Catania sia il primo in Sicilia e tra i primi in Italia ad adottare queste linee guida, alle quali faremo riferimento a partire dai dipendenti del comune e delle partecipate e che si estenderà a tutta la cittadinanza, che potrà apportare ulteriori interventi. Un formale impegno condiviso di Giunta e Consiglio comunale su questo delicatissimo tema, che riporta linearmente i punti cardine su cui incentrare le scelte politico-amministrative in termini di pari opportunità, contro ogni discriminazione, ad esempio di sesso, razza, religione”.