Catania Film Fest 2020: annunciate le date, premio alla carriera a Salvatores

Durante il mese di marzo, a causa della pandemia, era stata annunciata l’impossibilità di dar vita all’edizione 2020 del Catania Film Fest, la manifestazione internazionale dedicata al cinema europeo e, in particolare, in quello italiano indipendente. La nona edizione del Catania Film Festival era stata progettata in forma ibrida (online e sale), in seguito al provvedimento disposto dall’ultimo Dpcm di Natale, musei, mostre, cinema e teatri resteranno chiusi. Adesso il Catania Film Festival si trasferisce completamente in streaming gratuito sulla piattaforma di MYmovies.it, dal 27 al 30 dicembre. In concorso, 6 film, 19 corti, 3 corti siciliani; fuori concorso, 4 corti e 2 film.

La direzione artistica sarà curata da Laura Luchetti, Cateno Piazza ed Emanuele Rauco. Si tratterà di un’edizione speciale, tra proiezioni, incontri e premiazioni. Il premio di riconoscimento alla carriera, il “Gold Elephant World” va al premio Oscar Gabriele Salvatores, presidente onorario della Giuria del CFF “per la sua capacità di reinventarsi e affrontare il presente spaziando tra i generi, i formati e diversi tipi di pubblico”.

Il Catania Film Fest è prodotto dall’Associazione Culturale “Alfiere Productions” di Daniele Urciuolo, in co-organizzazione con il Comune di Catania, ha il sostegno della Regione Siciliana, Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo - Sicilia Film Commission, nell'ambito del Programma Sensi Contemporanei.