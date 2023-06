Pride 2023, l'onda arcobaleno sfila per le vie del centro di Catania

L'onda arcobaleno torna a Catania, sotto lo slogan "Polpo di Stato" per la celebrazione del Pride 2023. La carovana partita da piazza Cavour giungerà poi fino in piazza Vincenzo Bellini per gli interventi finali. La parata culminerà con una corsa “cento metri” in tacchi a spillo, simbolo di sfida e determinazione, per ricordare l'impegno di Stefano Pieralli, attivista per i diritti LGBTQIA+ scomparso di recente, verso la comunità queer.

Un lungo pomeriggio all’insegna dell’inclusione e del riconoscimento di pari diritti per le persone LGBTQIA+. "Lo abbiamo chiamato Polpo di Stato - sottolineano gli organizzatori - perché il Pride è storicamente un momento di rivendicazione e di riappropriazione; abbiamo voluto riappropriarci di un termine che nel territorio catanese è utilizzato in maniera dispregiativa verso i membri della nostra comunità, lo abbiamo svuotato del suo significato negativo e lo abbiamo riutilizzato e rivendicato con grande orgoglio”

“Ancora una straordinaria giornata di mobilitazione" - dichiara Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay. “Dopo i numeri straordinari dello scorso weekend, oggi in dieci città si scende per celebrare l’orgoglio delle persone lgbtqi+ e chiedere diritti. Al quarto fine settimana di questa fragorosa onda, registriamo il silenzio spesso della premier Meloni e del suo governo. Allora voglio chiederle io, esplicitamente: Presidente, cosa risponde alle migliaia di persone che oggi, come negli ultimi tre weekend, riempiono le piazze e chiedono passi concreti verso la piena uguaglianza?”.