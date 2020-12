Catania "vincitrice" del contest discoverplaces.travel: il premio, 100 kg di pasta devoluti alla Caritas

Un contest dedicato alle storie sui territori, un racconto ambientato a Catania e uno speciale premio natalizio devoluto alla Caritas. Il contest è discoverplaces.travel, la storia vincitrice, per la sezione Ricordi, è “La mia Catania raccontata come quadri di una esposizione” di Paola F. J. Torrisi, il premio un riconoscimento pubblico per l'autrice e 100 kg di pasta La Molisana per il Comune che ha ispirato il racconto.

Una narrazione per immagini, la più letta di tutto il contest, che punta i riflettori sulla scalata sull’Etna che "attraversa" la natura rigogliosa del Parco della Valle del Bove, il mare di Aci Trezza e le vie di Catania fra i suoni, i profumi e la vivacità del capoluogo etneo. Il quantitativo di pasta, su decisione del sindaco Salvo Pogliese, è stato destinato alla Caritas, anche per il lavoro encomiabile messo in campo nell'emergenza Covid.

Alla premiazione è intervenuto l’assessore Michele Cristaldi, che ha rivolto il plauso dell'Amministrazione comunale alla vincitrice e agli organizzatori per un'iniziativa che unisce il racconto delle città, con sfaccettature insolite e diverse, alla solidarietà.