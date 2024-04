Censimento, pubblicate le graduatorie dei rilevatori

Sul sito internet del Comune è pubblicata la graduatoria provvisoria dei rilevatori esterni da utilizzare per la realizzazione delle indagini statistiche e censuarie nel triennio 2024-2026. L’amministrazione comunale invita i candidati a prenderne visione, per eventuali osservazioni da inviare entro quindici giorni, a decorrere dal 15 Aprile, a mezzo Pec all’indirizzo: servizidemografici.catania@pec.it oppure con consegna diretta al protocollo della Direzione Servizi Demografici Decentramento e Statistica in via Alessandro La Marmora n°23, 95122 Catania. Trascorsi i quindici giorni previsti e valutate le eventuali segnalazioni e osservazioni pervenute, la graduatoria sarà approvata definitivamente.