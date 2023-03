Biancavilla, aperte le iscrizioni al centro aggregazione disabili

Nell’ambito delle attività a favore dei soggetti deboli e delle attività socio-educative a loro destinate, il Comune di Biancavilla apre le nuove iscrizioni al Centro di Aggregazione per Disabili “La Casa dei Sorrisi” di via Delle Vittorie, inaugurato nel novembre del 2021. E’ il primo centro comunale dedicato ai disabili: si tratta di una struttura di circa 400 metri quadri dove operano psicologi e operatori specializzati che promuovo progetti educativi e ludici.

I familiari o i tutori dei soggetti disabili residenti nel comune di Biancavilla possono presentare domanda - entro e non oltre le ore 13 del 20 marzo 2023 - all'Ufficio Protocollo del Comune. Il modulo e i documenti richiesti possono essere visionati e scaricati dal sito del Comune a questo indirizzo: https://www.comune.biancavilla.ct.it/it/news/avviso-proseguimento-del-centro-aggregazione-disabili Sulla base delle istanze ricevute sarà compilata una graduatoria per n. 15 (quindici) beneficiari: si terrà conto dell’arrivo cronologico al protocollo informatico.

“Ho voluto fortemente un centro per disabili a Biancavilla - sottolinea il sindaco Antonio Bonanno - affinchè quanti si trovano in condizioni di fragilità possano socializzare e condividere momenti di benessere con i propri coetanei. La Casa dei Sorrisi è nata poco tempo dopo la realizzazione del primo asilo nido comunale: ciò per dimostrare sostegno concreto alle famiglie del territorio”.