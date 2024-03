Ztl della discordia, consiglio comunale sul piede di guerra: in arrivo una mozione

"Individuare e rendere fruibili nuove aree per parcheggio; predisporre un piano di viabilità che preveda il collegamento con mezzi pubblici, contestualmente e non successivamente alla eventuale istituzione di nuove aree pedonali nel centro storico; ma anche la stipula di un protocollo d’intesa con le associazioni dei commercianti e dei cittadini, per scegliere modalità e aree da pedonalizzare" Lo richiedono, all'amministrazione, annunciando con una nota congiunta la presentazione di una mozione e e conferenza stampa congiunta a Palazzo degli Elefanti, 10 commissioni del consiglio comunale, insieme alla quasi totalità dei consiglieri

La mozione

Secondo i consiglieri l’annuncio da parte dell’amministrazione “di voler provvedere alla istituzione di nuove aree pedonali all'interno del centro storico” con tanto di telecamere di sicurezza già investite, senza che alcuna commissione consiliare competente sia “stata informata di alcuna proposta di nuova istituzione” è alla base della mozione. “L'istituzione di nuove aree pedonali deve essere inevitabilmente disposta con la individuazione e la contestuale fruizione di aree a parcheggio analiticamente individuate, nonché con la predisposizione di un annesso piano di viabilità che preveda il collegamento con mezzi pubblici all'uopo individuati”, scrivono i consiglieri. Questo perché il contrario “rischierebbe di generare una irragionevole compromissione dei diritti e delle esigenze dei cittadini residenti e dei titolari delle attività commerciali”. In questo senso, come si legge nella mozione, sarebbe auspicabile “la stipula di un protocollo d'intesa tra associazioni dei cittadini e dei commercianti da un lato e Comune dall'altro” in modo da “accogliere le istanze dei commercianti e dei residenti” per consentire “una loro più partecipata adesione alla decisione di pedonalizzare l'area”, concludono.

Le proposte del circolo "Stella Rao"

Nei giorni scorsi sull'argomento pedonalizzazioni a incontrare il sindaco sono stati ai rappresentanti del circolo FdI "Stella Rao", con in testa il coordinatore comunale di Fratelli d'Italia Luca Sangiorgio. Duranyte l'incontro sono state portate all'attenzione del primo cittadino diverse istanze, come l'ampliamento della zona a traffico limitato di cui si parla dal 2022, che da piazza Umberto dovrebbe estendersi fino alla via Etnea. A tal proposito, si legge in una nota diffusa dal circolo "Stella Rao" dopo l'incontro, quel'ultima ztl, "non è un progetto in fase di studio ne’ di attuazione ne’ di esecuzione. Le telecamere istallate saranno attivate solo in caso di manifestazioni"

"Per quanto concerne la Ztl nell'area della piazza Federico di Svevia, sita nei pressi di Castello Ursino, considerando che è già avvenuto il confronto con le parti interessate, la chiusura dell'area, anche in questo caso, avverrà dopo una approfondita organizzazione della mobilità per i residenti e per i turisti che vorranno visitare la piazza e usufruire dei servizi ristorativi", aggiungano dal circolo "Rao". " Inoltre, durante la riunione è stata fatta richiesta al sindaco Trantino di intervenire nei confronti della Fce pei posticipare la chiusura della metropolitana per il fine settimana e per eventuali eventi settimanali. Il sindaco ha accolto con disponibilità le richieste dei nostri rappresentanti, dimostrando come il confronto e la partecipazione siano essenziali per la vita della città", concludono.