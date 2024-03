Troppi pregiudicati tra i clienti, chiuso per sette giorni un chiosco-bar del centro storico

Lo scorso 7 marzo, agenti della Questura di Catania hanno notificato un decreto adottato dal questore che dispone la sospensione delle autorizzazioni per la gestione di un chiosco-bar. Il provvedimento è stato determinato dalle risultanze dei numerosi controlli eseguiti dal personale delle volanti nel recente periodo novembre 2023-febbraio 2024, a seguito dei quali è stata più volte rilevata la presenza, tra gli avventori, di persone con precedenti penali e/o di polizia. All’attività di accertamento “su strada” si è poi affiancata l’azione della divisione polizia amministrativa e sociale della questura che ha avviato l’istruttoria che ha poi consentito l’adozione del provvedimento.

Il decreto questorile ha natura preventiva ed è mirato a garantire la pubblica sicurezza, facendo cessare una situazione di effettivo pericolo per l'ordine pubblico e per l’ordinato vivere cittadino. La notifica del provvedimento comporta la sospensione dell’attività del chiosco-bar per la durata di 7 giorni.

