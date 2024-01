Troppi pregiudicati tra i clienti, il questore chiude un chiosco bar

La polizia di Stato di Catania ha eseguito un provvedimento emesso dal questore di Catania, Giuseppe Bellassai, che ha decretato la sospensione temporanea dell’attività di un chiosco bar ubicato nel quartiere Nesima, imponendo per 7 giorni la chiusura del locale. Il provvedimento trae origine da specifici servizi di controllo degli esercizi pubblici della città, disposti per monitorare l’esatta osservanza delle norme di settore e di quelle preposte alla tutela della sicurezza dei pubblici locali e dei lavoratori in essi impiegati e della salute dei consumatori, nonché le frequentazioni delle attività, con particolare attenzione alla presenza di pregiudicati. Nel corso dei numerosi controlli eseguiti dagli agenti del Commissariato di Nesima, sono stati identificati diversi clienti con precedenti giudiziari e di polizia, anche per reati di particolare gravità ed allarme sociale. Sulla base delle segnalazioni pervenute ed al termine dell’istruttoria svolta dalla divisione di polizia amministrativa , che ha sviluppato ed analizzato i dati, le informazioni e gli accertamenti effettuati dai poliziotti, soprattutto in merito all’abituale frequentazione da parte di soggetti pregiudicati, il questore di Catania ha disposto la chiusura temporanea dell’attività ai sensi dell'articolo 100 T.u.l.p.s., che si pone a garanzia delle attività economiche che rispettano le norme e ha lo scopo di garantire l’ordine e la sicurezza dei cittadini e di dissuadere le persone ritenute pericolose dal frequentare i loro luoghi abituali di ritrovo. Le verifiche agli esercizi pubblici proseguiranno nei prossimi.