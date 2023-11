Picanello, il questore chiude temporaneamente un chiosco frequentato da pregiudicati

La polizia di Stato di Catania ha eseguito un provvedimento emesso dal questore di Catania, Giuseppe Bellassai, che ha decretato la sospensione temporanea dell’attività di un chiosco bar ubicato a Picanello, imponendo la chiusura del locale per 7 giorni. Il provvedimento fa seguito all'esito di un controllo del territorio che ha previsto anche dei controlli negli esercizi commerciali della città, allo scopo di verificare il rispetto della normativa di settore e di quella preposta alla tutela della sicurezza dei pubblici locali, dei lavoratori e della salute dei consumatori. Particolare attenzione è stata riservata alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali e di illegalità diffusa, approfondendo, con tale obiettivo, l’analisi delle persone che li frequentano.

Sono stati identificati diversi clienti con vari precedenti giudiziari e di polizia, alcuni dei quali condannati anche per reati gravissimi o sottoposti a misure di prevenzione ed anche provenienti da altre zone della città e della provincia. Inoltre, solo nelle ultime settimane, in almeno quattro occasioni gli agenti hanno identificato all’interno del chiosco in questione numerosi pluripregiudicati. Sulla base delle segnalazioni provenienti dall’Upgsp, dal Commissariato Borgo Ognina e dall'istruttoria svolta dalla divisione di polizia amministrativa della questura, è stata così disposta la chiusura temporanea dell’attività.