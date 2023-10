Ciclabile lungomare, il presidente del II municipio: "Cantiere fermo, quando finiranno i lavori?"

"In seguito alle numerose segnalazioni pervenute dai cittadini della zona chiediamo a che punto siano i lavori di manutenzione della pista ciclabile del lungomare di Catania", la richiesta arriva dal presidente della municipalità Picanello-Ognina-Barriera- Canalicchio” Claudio Carnazza e dal presidente della commissione Urbanistica della seconda municipalità Diego Monasteri.

"Da piazza Europa e fin quasi a piazza Mancini Battaglia le transenne da giorni rendono inaccessibile l’area per ovvie ragioni di sicurezza. Un cantiere fermo a tutti gli effetti con i cittadini che chiedono modalità e tempistiche per riutilizzare una struttura di vitale importanza per la mobilità e la vivibilità del II municipio", aggiungono Carnazza e Monasteri.

"Viale Ruggero di Lauria e viale Artale D’Alagona ogni giorno sono frequentate da tantissime famiglie e dagli amanti dello sport che, soprattutto nella vicina piazza Nettuno, possono fare attività fisica all’aria aperta. Siamo sicuri che il sindaco e gli assessori competenti sapranno intervenire prontamente in merito a questa questione. A tal proposito abbiamo invitato nella sede del consiglio del II municipio l’assessore Sergio Parisi proprio per dare quelle risposte che i residenti chiedono da tempo sulla pista ciclabile", concludono.