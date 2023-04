Lettori: "Dal 7 febbraio la mia tomba di famiglia è inaccessibile"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un lettore, la cui tomba i famiglia è inaccessibile dal 7 febbraio, a causa della caduta di un albero. "Nei giorni 9 e 10 febbraio scorsi, vi è stata una tempesta di vento e temporali su tutta la Sicilia, i cui danni maggiori si sono avuti nella zona del catanese. Superato questo evento, la domenica successiva mi stavo dirigendo verso il cimitero, ma era chiuso perché c'erano molti danni e le vie interne erano ostruite da diversi alberi caduti. La domenica 19 febbraio, dalla foto di un articolo su un giornale, riconoscevo la zona in cui era ubicata la mia tomba familiare. Il 7 marzo sono iniziati i lavori in quella zona. Ho pazientato alcuni giorni e, finalmente, il 10 marzo hanno tagliato il tronco, lasciando, cosi come è a tutt'oggi, con pezzi di asfalto, cemento, terriccio e basole. La strada è stata interdetta fino alla settimana scorsa per la pericolosità di altri alberi. Venerdì hanno dato il via libera per la Santa Pasqua, ma io e la mia famiglia siamo rimasti a guardare ancora questo obbrobrio. Giorni dopo il taglio dell'albero, avevo incrociato dei lavoratori della Multiservizi, chiedendo di chi fosse la competenza della rimozione, dato che l'avevano tagliato loro, ed invitandoli a ripristinare lo stato dei luoghi. Ma mi hanno riferito che doveva essere il Comune a dare disposizioni. Gli operai del Comune, a loro volta, mi hanno rimandato alla Multiservizi, e così via per diverse volte".