Disavventura a lieto fine per il cirneco dell'Etna "Rocco", salvato dai vigili del fuoco

Per inseguire una preda, Rocco, si è andato ad incastrare in un anfratto del terreno rimanendo intrappolato tra dei grossi massi. È accaduto in una località del parco eolico di Mineo, nei pressi della strada provinciale 109