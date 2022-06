Cittadella della polizia, Ruggieri (Siap): "Bene le parole di Giarrusso e De Luca su tema sicurezza"

"Accogliamo con grande apprezzamento le dichiarazioni in tema di legalità e sicurezza di Dino Giarrusso e Cateno De Luca in occasione della conferenza stampa di ieri. Quando un partito, un movimento o una nuova formazione politica mette in agenda i temi della sicurezza e della legalità, indicandoli come prioritari, è un segnale positivo che il sindacato non può che apprezzare". Così in una nota Fabio Ruggieri, vicesegretario regionale del sindacato di polizia Siap Sicilia, in riferimento alle dichiarazioni dell'europarlamentare Dino Giarrusso, segretario federale di "Sud chiama Nord" e Cateno De Luca, coordinatore federale dello stesso partito (e leader di Sicilia Vera), in occasione della presentazione ufficiale del nuovo soggetto politico che si è tenuta ieri presso la sala "La Torre" dell'Assemblea Regionale Siciliana a Palermo.

"Durante la conferenza stampa si è anche fatto riferimento alla grande incompiuta Cittadella della polizia a Catania, battaglia sulla quale l'organizzazione sindacale di cui faccio parte, grazie in particolare all'articolazione provinciale etnea, si spende da anni per stimolarne la realizzazione e denunciare le storture e i paradossi che negli anni hanno reso l'inizio dei lavori una chimera. Auspico che anche gli altri partiti seguano l'esempio, incentrando la propria azione politica sul tema della sicurezza, di cui la Sicilia e l'Italia hanno assoluto bisogno. Ma attenzione, che a questa forte presa di posizione seguano i fatti e non soltanto i proclami, altrimenti a perderci non saranno soltanto gli operatori della sicurezza, ma tutti i cittadini" - ha concluso Ruggieri.