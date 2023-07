Censis, classifica delle Università: Catania ultima tra i grandi Atenei

Anche quest’anno sono disponibili le classifiche delle università italiane elaborate dal Censis e diventate ormai un appuntamento annuale a supporto dell’orientamento di migliaia di studenti pronti a intraprendere la carriera universitaria. Si tratta di un’articolata analisi del sistema universitario basata sulla valutazione degli atenei (statali e non statali, divisi in categorie omogenee per dimensioni) relativamente a: strutture disponibili, servizi erogati, borse di studio e altri interventi in favore degli studenti, livello di internazionalizzazione, comunicazione e servizi digitali, occupabilità. Complessivamente si tratta di 70 graduatorie, a partire da una batteria di 948 variabili considerate, che possono aiutare i giovani e le loro famiglie a individuare con consapevolezza il percorso di formazione.

Nella classifica dei grandi Atenei statali (da 20.000 a 40.000 iscritti) con 76,8 punti l'Università di Catania è il fanalino di coda della graduatoria guidata dall'Università di Pavia che detiene la posizione di vertice, con 91,2 punti, seguita dall'Università di Perugia (90,5). Mantengono la terza e la quarta posizione l'Università della Calabria (90,2) e l'Università di Venezia Ca' Foscari (89,0).