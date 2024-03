Chiuso per dieci giorni un locale del centro storico frequentato da pregiudicati

Gli agenti del commissariato centrale hanno effettuato diversi controlli presso un locale del centro storico, rilevando l’assidua presenza di clienti con precedenti penali. I controlli sono stati effettuati in maniera sistematica e, secondo quanto reso noto dalla questura di Catania, "in modo tale da far ritenere che il locale costituisse un ritrovo abituale di persone pregiudicate e pericolose". Questo esercizio commerciale è stato più volte oggetto di segnalazioni per disturbo della quiete pubblica da parte dei residenti e già sottoposto a chiusura temporanea nel recente passato in seguito ad altri controlli svolti dalla questura etnea per analoghi episodi. Il provvedimento del questore, che dispone la chiusura per dieci giorni, è stato emesso al fine di "tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, avuto anche riguardo delle giuste rimostranze dei cittadini", applicando l'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.