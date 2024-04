Primo sequestro di cocaina "rosa": denunciato un giovane in possesso della "droga dei ricchi"

Durante una straordinaria operazione di pattugliamento condotta dalle fiamme gialle della compagnia di Caltagirone, nell'ambito dei loro controlli di routine, è stato scoperto un giovane del posto in possesso di sostanze stupefacenti.

Il giovane, un ragazzo di 25 anni senza precedenti penali, è stato fermato mentre viaggiava sul sedile posteriore di un'auto insieme ai suoi familiari, che erano del tutto ignari della sua attività illecita. Durante la perquisizione personale e del veicolo, le autorità hanno scoperto che il giovane nascondeva con cura 11 grammi di hashish, 2,5 grammi di ketamina e 2 grammi di 2C-B addosso a lui.

Il suo comportamento nervoso ha attirato l'attenzione dei militari, che hanno proceduto con la perquisizione e il conseguente sequestro delle sostanze illegali.

Durante la ricerca, è stato rinvenuto anche un tipo di droga nota come "cocaina rosa", una sostanza psicoattiva dissociativa che provoca allucinazioni e distorsioni della realtà. Questa droga sintetica, identificata chimicamente come 2C-B, sta diventando sempre più popolare tra i giovani, nonostante sia ancora in fase sperimentale e abbia un prezzo stimato di circa 400 euro a dose.

Il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone per violazione delle leggi sugli stupefacenti e sostanze psicotrope, nonché per il possesso e il traffico di droga.

