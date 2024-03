Un chilo di cocaina nascosta nel giubbotto di un bambino, arrestato il padre 31enne

I carabinieri di Paternò, hanno arrestato un 31enne paternese per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un servizio di pattugliamento, sulla statale121, nel territorio del comune di Belpasso, l’interesse dell’equipaggio dell’Arma è stato attirato dall’arrivo di una Citroen C3 bianca, il cui conducente, in compagnia di un bambino come passeggero, accortosi della loro presenza, ha iniziato ad accelerare la marcia.

La circostanza ha destato non pochi sospetti ai carabinieri, che hanno inseguito e fermato l’autovettura identificando l’autista in un 31enne paternese, già noto ai militari, per pregresse vicende giudiziarie connesse agli stupefacenti. Il piccolo passeggero è stato identificato come figlio dello spacciatore.

Sin da subito, l’uomo ha chiaramente manifestato la propria agitazione, balbettando e rispondendo in modo vago e impreciso alle domande che gli venivano rivolte dai carabinieri. La preoccupazione del pregiudicato è aumentata nel momento in cui i militari hanno deciso di perquisire l’abitacolo dell’auto, dentro la quale è stato trovato un 1 in chilo di cocaina, la cui vendita al dettaglio, avrebbe prodotto un utile illecito di oltre 100 mila euro.