Giravano con dei coltelli in auto, denunciati un militare americano ed un italiano

Nella serata di ieri, gli agenti di polizia hanno denunciato in stato di libertà due uomini, ritenuti responsabili del reato di porto abusivo di arma. Ad operare il controllo, una pattuglia della squadra a cavallo il cui equipaggio, trovandosi a transitare per la zona del “Faro Biscari”, ha notato una vettura che ha destato sospetti. A bordo del veicolo si trovavano un militare americano di stanza a Sigonella e un cittadino italiano, i quali sono stati sottoposti ad accurati accertamenti. A conferma dei sospetti dei poliziotti, a bordo dell’auto è stato rinvenuto un coltello a scatto, nella tasca dello sportello. Un altro coltello a scatto è stato trovato addosso al militare americano che lo portava alla cintola. Entrambe le armi sono state sequestrate e i due sono stati condotti in Questura dove sono stati deferiti all’autorità giudiziaria.