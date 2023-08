Raccolta carta e cartone in crescita in città

Nel 2022 Comieco ha gestito attraverso le convenzioni attive in regione Sicilia più di 166.000 tonnellate di carta e cartone, pari all'80% della raccolta totale. Ai 350 Comuni convenzionati sono stati riconosciuti corrispettivi per più di 14 milioni di euro. Analizzando i dettagli del Rapporto Annuale - come elaborati a maggio 2023 -si evidenzia come la maggior parte delle province abbia incrementato la raccolta differenziata di carta e cartone, con picchi di crescita anche oltre il 6% nel caso di Agrigento, Catania e Caltanissetta. Segno negativo invece per le province di Palermo (-3,5% in contrazione per il secondo anno consecutivo), Siracusa e Trapani.