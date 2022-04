Comitato Vulcania: "Nel quartiere Borgo-Sanzio scene di ordinario degrado"

Ancora segnalazioni riguardo situazioni di degrado e sporcizia nel quartiere Borgo-Sanzio. In via Milano, via Palazzotto e via Luigi Pirandello abbondano rifiuti di ogni genere abbandonati e riversati sui marciapiedi da mesi.

"È una battaglia contro i mulini a vento di maleducazione, malcostume e menefreghismo dove le armi da usare sono la buona educazione, il controllo del territorio e il senso civico di ciascuno - ha dichiarato la presidente del Comitato Vulcania, Angela Cerri.

“Il decoro urbano - aggiunge - sembra essere stato abbandonato. Il quartiere ferito dall’abbandono indiscriminato di rifiuti, che nonostante le segnalazioni non vengono rimossi. Siamo in via Milano, via Luigi Pirandello e in via Palazzotto, da mesi c’è una sorta di micro-discarica a cielo aperto, come testimoniano le foto. Uno spettacolo indecoroso che dura ormai da oltre sei mesi, nonostante le segnalazioni nessun viene a pulire. Tutto quello che chiediamo è che il quartiere della città venga rispettato non soltanto dai cittadini ma anche e soprattutto da parte di chi ci governa. La colpa di tutto ciò in primis è dei cittadini (mi si dirà), della loro diseducazione, ma in secundis è di chi è preposto (ed è pagato per farlo) a mantenere il decoro urbano. Ci vogliono meno parole e più fatti. Speriamo che l’Amministrazione comunale e la Terza Municipalità accolgano la nostra segnalazione".

Il comitato Vulcania risollecita e risegnala all’Amministrazione comunale e alla terza municipalità a intervenire per il ripristino del decoro del quartiere con la bonifica delle zone deturpate dai rifiuti abbandonati dai cittadini incivili.