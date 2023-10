Commemorazione dei defunti a Giarre, gli orari del cimitero

L’Amministrazione comunale, su disposizioni del sindaco Cantarella e dell’Assessore ai servizi cimiteriali Raciti, in occasione della commemorazione dei defunti, al fine di consentire ai numerosi visitatori dei cimiteri di Giarre e San Giovanni Montebello di poter accedere in maniera agevole ed ordinata, ha predisposto una serie di servizi che riguardano l’orario di apertura, l’accesso alle strutture e la viabilità.

Il cimitero di Giarre sarà aperto tutto il giorno fino a giovedì 2 novembre 2023 dalle ore 07.00 alle ore 17.30 (dal 3 novembre sarà ripristinato il normale orario). All’interno del cimitero è stata sospesa la circolazione veicolare per il periodo 31 ottobre – 2 novembre 2023 ad eccezione dei mezzi autorizzati, portatori di handicap e personale di servizio. E’ stato previsto un servizio gratuito di trasporto per disabili ed anziani. Rimangano immutate rispetto agli altri anni, le modalità di fruizione del parcheggio automobili annesso al cimitero di Giarre con ingresso da Don L. Sturzo (adiacente al rifornimento di carburante), mentre l’uscita dei veicoli dal parcheggio sarà consentita dalla corsia centrale che normalmente viene utilizzata come ingresso principale.

Per agevolare la circolazione stradale, per il periodo 31 ottobre – 2 novembre, durante gli orari di apertura del cimitero, è stato istituito il divieto di sosta in Via Don L. Sturzo, con rimozione forzata, su ambedue i lati della carreggiata dall’ingresso del parcheggio per mt 100 verso sud; Cimitero di San Giovanni Montebello sarà aperto tutto il giorno fino a Giovedì 2 novembre 2023 dalle ore 08.00 alle ore 17.30 (dal 3 novembre sarà ripristinato il normale orario). Per agevolare la circolazione stradale, per il periodo 31 ottobre – 2 novembre, durante gli orari di apertura del cimitero, è stato istituito il divieto di sosta in Via dell’Oratorio (strada di accesso al cimitero di s. Giovanni Montebello) con rimozione forzata su ambedue i lati della carreggiata.