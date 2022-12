Acireale, la Giunta approva progetto di intervento nel tratto di via Cipolletta

La Giunta comunale ha approvato un progetto del costo di 33 mila euro che prevede un intervento di manutenzione straordinaria nel tratto di via Cipolletta compreso tra via Sclafani e viale Cristoforo Colombo, che consentirà di evitare di percorrere la rotatoria posta su quest’ultimo. Il progetto in questione, predisposto dall’Area Tecnica, diretta da andrea Giudice, dopo l’atto di indirizzo del 20 ottobre scorso a firma dell’assessore Giovanni Raciti e su impulso anche degli assessori Francesco Coco e Salvo Grasso, mira a ridurre il traffico sulla rotatoria tra via Sclafani e viale Cristoforo Colombo, riducendo i tempi d’attesa, al pari dell’intervento previsto sulle vie Cefalù e Tarelli. Nel tempo più breve possibile, l’Area Tecnica procederà alla realizzazione dell’intervento, posto che l’importo necessario è già disponibile.