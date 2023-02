Consiglio comunale, doppia convocazione per settimana prossima

Il presidente del Consiglio comunale, Sebastiano Anastasi, ha convocato l'Assemblea cittadina nell'aula consiliare di Palazzo degli Elefanti per lunedì 13 e mercoledì 15 febbraio, alle 19.

La seduta di lunedì ha all'ordine del giorno, dopo le comunicazioni di presidente e consiglieri e l'approvazione dei verbali, il regolamento e la disciplina per l'installazione dei chioschi nella città di Catania, argomento proposto dai consiglieri Curia e Zammataro.



Mercoledì l'Assemblea tratterà, fra i primi punti, le riperimetrazioni dei mercati storici di piazza Carlo Alberto, Pescheria, Mercato dei Fiori, e dei mercati rionali Montessori, Monte Po, Barriera del Bosco, San Giorgio, Librino, Picanello, piazza Eroi d'Ungheria, Canalicchio, Sa Giovanni Galermo, piazza S. Pio X, Cibali, Villaggio S. Agata.Al vaglio dell'Aula anche il regolamento per le procedure sanzionatorie amministrative; il documento finale linee guida generali sulle pari opportunità del Comune di Catania; il regolamento per il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado; il regolamento per la disciplina degli operatori dell'ingegno e degli hobbisti