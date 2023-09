Comune di Giarre, passo avanti verso il risanamento dei conti

Il Comune di Giarre compie un primo fondamentale passo verso il risanamento dell'ente. Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del ministero dell'Interno ha comunicato stamani, con una nota ufficiale, che la commissione per la stabilità ha espresso, all'unanimità, parere favorevole, con conformi, all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli anni 2018-2022, presentato dal Comune di Giarre. Il presidente del Consiglio comunale Giovanni Barbagallo esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto. “Mi congratulo per il lavoro svolto dagli uffici, dall'esperto finanziario, dal sindaco Leo Cantarella, dall'assessore al Bilancio, Antonella Santonoceto e, soprattutto – dichiara Barbagallo - per l'ineccepibile impegno profuso dalla terza Commissione consiliare e da tutti i consiglieri comunali che, a vario titolo, hanno contribuito al conseguimento di questo primo importante traguardo. Attendiamo fiduciosi le prescrizioni che il ministero assegnerà all'ente per proseguire il percorso virtuoso del risanamento finanziario. Si apre adesso una nuova fase politica e amministrativa per la nostra città, consci – conclude il presidente del Consiglio comunale - di poter guardare alle sfide che ci attendono con maggiore fiducia e consapevolezza”.