Lidia Adorno (M5S) chiede al Comune la creazione di comunità energetiche e di autoconsumo

"È il momento di voltare pagina e di fare di Catania una città europea che contribuisca in maniera attiva e sostanziale a quella transizione ecologica, diventata ormai un processo ineluttabile. Dobbiamo andare nella direzione dell'energia autoprodotta, condivisa e autoconsumata perché solo così tuteleremo l'ambiente, avremo risparmi energetici e potremo rinfrancarci dalla sudditanza energetica nei confronti dei paesi produttori". E' quanto dichiara Lidia Adorno, consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, prima firmataria di una mozione che richiede all'amministrazione di impegnarsi nell’individuare delle risorse opportune e promuovere la creazione di comunità energetiche e di autoconsumo collettivo.

"Daremmo tra l'altro un grande impulso all'economia locale della green economy. E' per questo che abbiamo presentato una mozione chiedendo al Commissario e all'amministrazione del Comune - continua Lidia Adorno - di individuare le risorse opportune per promuovere nel territorio comunale la creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili e di Gruppi di Autoconsumo Collettivo, affinché anche i cittadini catanesi possano avere l'occasione di produrre direttamente energia da fonti non inquinanti e di godere dei notevoli benefici economici in bolletta".