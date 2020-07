Tornano i concerti al Massimino, inaugura Tiziano Ferro nell'estate 2021

A distanza di 7 anni dall'ultimo evento tornano i grandi concerti allo stadio "Angelo Massimino" di Cibali con il tour di Tiziano Ferro che approderà a Catania il 3 luglio del 2021. L'amministrazione comunale ha ufficializzato la data insieme con gli organizzatori di Musica da Bere Srl. Il ritorno dei grandi concerti al Cibali è un obiettivo perseguito da tempo dall’amministrazione comunale, che lo scorso febbraio su proposta dell’assessore Sergio Parisi ha deliberato la rimodulazione dei costi per lo svolgimento delle grandi manifestazioni musicali. Un progetto promosso nei mesi scorsi dalla giunta presieduta da Salvo Pogliese, che debutta con un artista del calibro di Tiziano Ferro che trasferisce da Messina a Catania l’unico appuntamento musicale per Sicilia e Calabria, con importanti ricadute economiche per la città.

“La data del tour negli stadi di Tiziano Ferro – sottolinea Carmelo Costa, organizzatore per Musica da Bere srl - era prevista al 'San Filippo' di Messina il 27 giugno 2020 ma è stata cancellata per le restrizioni causate dal Covid e per il diniego della disponibilità dello stadio per il 2021 da parte del Comune di Messina. Al contrario l'amministrazione catanese ha fortemente sostenuto l'iniziativa e ha subito messo a disposizione lo stadio Massimino consapevole dell'importanza di un evento che avrà anche una grande ricaduta economica e di immagine per la Città di Catania, stimata sei volte l’incasso da botteghino del concerto. Sono oltre 20mila i biglietti già venduti per Messina che saranno automaticamente validi per la nuova data di Catania”. Allo Stadio Massimino di Cibali rimangono libere poche migliaia di biglietti che saranno messi in vendita a partire da domani in tutti i punti autorizzati.